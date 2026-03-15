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/ ©GooKingSword auf Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt Granaten.
In Wien hantierte ein Mann mit einer Übungs-Handgranate rum.
Wien/21. Bezirk
15/03/2026
Polizei-Einsatz

Handgranaten-Unfall: Mann fand Kriegsmaterial und hantierte damit rum

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei aufgrund eines Unfalls mit einer Übungshandgranate in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf alarmiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Der 45-jährige Wohnungsmieter (Stbg.: Österreich) gab gegenüber eingetroffenen Beamten an, im Müllraum des Mehrparteienhauses eine Kiste mit diversen Kriegsmaterialien gefunden zu haben. Diese hätte er mit in seine Wohnung genommen und in weiterer Folge beim Hantieren mit dem Zünder einer Übungshandgranate ohne Sprengkörper eine Verletzung der linken Hand erlitten.

Mann wurde notfallmedizinisch versorgt

Der Mann wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Nach ersten Einschätzungen der hinzugezogenen sprengstoffkundigen Organe befanden sich unter den aufgefundenen Gegenständen keine funktionsfähigen Sprengkörper, weshalb von ihnen keine größere Explosionsgefahr ausgegangen war.

Kriegsmaterial sichergestellt

Die übrigen Kriegsmaterialien wurden sichergestellt und durch den Entschärfungsdienst der Direktion für Spezialeinheiten abtransportiert. Der 45-Jährige wurde wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

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