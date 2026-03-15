Montag: Regen am Vormittag, später Sonne in Wien

Der Montag startet in Wien grau und nass. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne zeigt sich zeitweise.

Der Wochenbeginn verläuft in Wien zunächst unbeständig. „Dichte Wolken und leichter Regen prägen das Wettergeschehen am Vormittag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags lässt der Regen nach, und zwischen den Wolken zeigt sich zeitweise die Sonne. Dazu weht lebhafter Westwind. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 6 Grad, am Nachmittag werden etwa 12 Grad erreicht.