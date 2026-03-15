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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Am Vormittag Regen, später zeigt sich zwischen den Wolken die Sonne.
Wien
15/03/2026
Prognose

Montag: Regen am Vormittag, später Sonne in Wien

Der Montag startet in Wien grau und nass. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne zeigt sich zeitweise.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der Wochenbeginn verläuft in Wien zunächst unbeständig. „Dichte Wolken und leichter Regen prägen das Wettergeschehen am Vormittag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags lässt der Regen nach, und zwischen den Wolken zeigt sich zeitweise die Sonne. Dazu weht lebhafter Westwind. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 6 Grad, am Nachmittag werden etwa 12 Grad erreicht.

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