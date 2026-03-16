Schock: Alkoholisierter Drifter rammt Auto mit Familie

Die niederösterreichische Polizei wurde am Sonntag nach Bruck an der Leitha gerufen. Ein Autofahrer driftete durch einen Kreiscerkehr.

Bedienstete der Polizeiinspektion Bruck/Leitha wurden am 14. März 2026, gegen 11:15 Uhr, wegen eines auffällig fahrenden Pkw alarmiert, der im Kreisverkehr driftete und dadurch mehrere Fahrzeuge durch abruptes Abbremsen zu Notbremsungen nötigte. Auch drehte der Lenker im Kreisverkehr mehrmals sehr rasant Runden.

Drifter rammte Auto mit Familie

Die Polizeibediensteten haben das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Bruck an der Leitha wahrgenommen. Der 37-jährige Lenker aus Wien, der derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist, hatte bereits einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Er sei auf dem Parkplatz gegen einen Pkw gefahren, in dem eine vierköpfige Familie saß.

Alkotest positiv

Ein Alkoholvortest mit dem Lenker war positiv. Weiters soll er das Fahrzeug ohne Erlaubnis des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen haben. Der Lenker wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha angezeigt.