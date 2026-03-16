Reglose Frau bei Wohnungsbrand aufgefunden

Gestern Nachmittag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie die Berufsfeuerwehr Wien in die Dreihausgasse aufgrund eines Brandes in einer Wohnung alarmiert. Sie entdeckten eine reglose Frau.

In Wien wurde eine reglose Frau bei einem Wohnungsbrand entdeckt.

In Wien wurde eine reglose Frau bei einem Wohnungsbrand entdeckt.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Im Inneren wurde eine reglose 80-jährige Frau, die Wohnungsmieterin, aufgefunden. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Erhebungen zufolge wird von einem Fahrlässigkeitsdelikt ausgegangen.