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/ ©Berufsfeuerwehr Wien
Bild auf 5min.at zeigt Wiener Feuerwehrmänner
In Wien wurde eine reglose Frau bei einem Wohnungsbrand entdeckt.
Wien/15. Bezirk
16/03/2026
Schwer verletzt

Reglose Frau bei Wohnungsbrand aufgefunden

Gestern Nachmittag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie die Berufsfeuerwehr Wien in die Dreihausgasse aufgrund eines Brandes in einer Wohnung alarmiert. Sie entdeckten eine reglose Frau.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Im Inneren wurde eine reglose 80-jährige Frau, die Wohnungsmieterin, aufgefunden. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Erhebungen zufolge wird von einem Fahrlässigkeitsdelikt ausgegangen.

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