Für 1,83 Millionen: Fußballstar Alaba verkauft sein Wiener Penthouse

Auf Willhaben wird aktuell ein Penthouse in Wien-Donaustadt mit Seltenheitswert angeboten. Der Grund dafür ist nicht nur die höchstklassige Innenausstattung, und die Wohnfläche von 167 Quadratmeter, sondern auch die Tatsache, dass die Luxuswohnung niemand geringerem gehörte, als Fußballstar David Alaba.

©Willhaben Das Wohnzimmer des ehemaligen Alaba-Wohnsitzes.

Das bietet die Luxuswohnung

Zu den Exklusivitäten des Penthouses in der Wagramer Straße zählt zunächst einmal die Lage an der Alten Donau und eine Dachterasse mit 240 Quadratmeter und Outdoor-Whirlpool. Auch das Interior der Wohnung kann sich sehen lassen: ein maßgeschneidertes Lichtkonzept von Spezialisten und ein Smart-Home-System. Dazu kommen noch zwei Garagenplätze. Das alles hat auch seinen Preis, die Immobilie ist für 1,83 Millionen Euro gelistet.

Die Luxus-Refugien des David Alaba

Diese High-End-Wohnung ist nicht die einzige Luxusimmobilie im Portfolio des ÖFB-Stars Alaba. Er besaß zuvor eine Villa im bayrischen Grünwald, und hat im Jahr 2018 noch ein Penthouse in Kirchberg in Tirol gekauft. Alaba zählt zurzeit zu den bestbezahltesten Spielern in der spanischen Liga.