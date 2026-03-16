Zwei Täter (18, 19) versuchten in Geschäfte einzubrechen

Die Polizei konnte in der Nacht auf Sonntag zwei Einbrecher festnehmen, nachdem ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde. Das Landeskriminalamt ermittelt in der Sache.

Die beiden Männer waren bereits im Inneren des Gebäudes.

Die beiden Männer waren bereits im Inneren des Gebäudes.

Als ein Passant in Favoriten zwei Männer beobachtete, die an der Eingangstüre eines Geschäfts hantierten, verständigte er die Polizei. Als Beamte eintrafen, hatten sich die beiden Täter bereits Zugang zum Geschäftslokal verschafft. Als sie erkannten, dass sie ertappt wurden, ergriffen sie die Flucht.

Auch Autoschlüssel geklaut

Die Polizisten konnten die Beiden jedoch kurze Zeit darauf stoppen. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige und der 19-Jährige in mehrere Lokale einbrechen wollten. Zudem waren sie am Abend zuvor auf einer Party, und hatten von dort einen Autoschlüssel gestohlen. Sie wurden festgenommen, die Polizei ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert