Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels.com
Bild auf 5min.at zeigt das Belvedere in Wien. Das Wetter ist eher trüb.
So könnte das Wetter über dem Belvedere am Dienstag aussehen.
Wien
16/03/2026
Um die 10 Grad

Sonne-Wolken-Mix am Dienstag über Wien

Am 17. März hält das Wetter für Wien vieles bereit. Es wird eine Mischung aus Sonne und Wolken, zwischendurch kann es kräftig regnen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(44 Wörter)

Den ganzen Dienstag über wechseln Sonne und Wolken einander ab, berichtet GeoSphere Austria. Dabei muss auch wiederholt mit Regenschauern gerechnet werden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Am Nachmittag hat es um die 10 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: