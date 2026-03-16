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Sonne-Wolken-Mix am Dienstag über Wien
Am 17. März hält das Wetter für Wien vieles bereit. Es wird eine Mischung aus Sonne und Wolken, zwischendurch kann es kräftig regnen.
Den ganzen Dienstag über wechseln Sonne und Wolken einander ab, berichtet GeoSphere Austria. Dabei muss auch wiederholt mit Regenschauern gerechnet werden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Am Nachmittag hat es um die 10 Grad.
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