Raser mit 158 km/h auf Bundesstraße erwischt

Am Montag führten Polizeibeamte auf der B10 bei Trautmannsdorf, Niederösterreich, Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein Raser ging ihnen ins Netz.

Bedienstete der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha führten am 16. März 2026 Geschwindigkeitsmessungen auf der B10 im Gemeindegebiet von Trautmannsdorf durch. Gegen 16 Uhr konnte ein von Enzersdorf an der Fischa ankommender Pkw mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden.

Führerschein ist weg

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dem 24-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.