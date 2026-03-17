Stadtpark-Raub: Erst Tritte, dann Shopping-Tour – Wer kennt diese Männer?

Nach einem Raub Anfang Jänner bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe. Wie die Polizei berichtet, wurde ein junger Mann in der Wiener Innenstadt Opfer eines Angriffs durch mehrere Täter.

Der Vorfall ereignete sich am 6. Jänner 2026 gegen 4 Uhr im Bereich „Am Stadtpark“ in Wien. Ein 23-Jähriger wurde dabei von vier bislang unbekannten Männern attackiert. Die Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein und raubten anschließend dessen Geldbörse sowie das Smartphone. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Spur führt zu Zigarettenautomat

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Mitte) jedoch neue Hinweise sichern: Bei einem Zigarettenautomaten in Wien-Favoriten wurden Lichtbilder ausgewertet, die zwei der mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Diese sollen mit der gestohlenen Bankkarte des Opfers mehrere Zahlungen durchgeführt haben. Insgesamt kam es laut Polizei zu 14 widerrechtlichen Transaktionen.

Polizei bittet um Hinweise

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Bilder nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Ermittlungen laufen weiterhin. Die Polizei ersucht mögliche Zeugen, die die Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen haben, sich zu melden. Hinweise – auch anonym – werden unter den Telefonnummern 01-31310-43800 oder 01-31310-43221 entgegengenommen.