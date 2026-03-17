Messer-Attacke am Reumannplatz: Stiche in Bein und Gesicht

Gestern, Montag, kam es im Bereich Reumannplatz zwischen fünf Männern infolge einer verbalen Auseinandersetzung zu einer Schlägerei. Messer wurden gezückt.

Am Reumannplatz in Wien kam es zu einem handfesten Streit.

Am Reumannplatz in Wien kam es zu einem handfesten Streit.

Zwei bislang unbekannte Täter fügten dem Opfer zunächst eine Stichverletzung im Oberschenkel sowie anschließend Schnittverletzungen im Gesicht zu. Die drei unbekannten Täter flüchteten in Richtung Fußgängerzone.

Sofortfahndung brachte keinen Erfolg

Das Opfer wurde durch Beamte der Bereitschaftseinheit und einem WEGA-Medic erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Im Zuge der Erhebungen vor Ort konnte bereits einer der Tatverdächtigen, ein 23-Jähriger (Sta.: Syrien), ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen dauern an.