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Ein Foto auf 5min.at zeigt die Festnahme eines Mannes. Er ist in Handschellen
Kokain, Cannabis und jede Menge Bargeld...
21. Bezirk/ Wien
17/03/2026
In der Nacht

WEGA-Einsatz: Drogen-Wohnung nach lautem Streit aufgeflogen

Eigentlich suchte die Polizei nach Verletzten – doch dann klickten die Handschellen. Nach einem Streit in Floridsdorf stürmte die WEGA eine Wohnung und hob ein Drogen-Depot aus.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Wie die Polizei berichtet, wurden Beamte am 16. März 2026 gegen 4.30 Uhr in den 21. Bezirk gerufen. Vor dem Gebäude trafen sie auf einen 23-jährigen Mann, der ein auffälliges Verhalten zeigte und im Verdacht stand, Suchtmittel konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten ein Behältnis mit Kokain.

WEGA öffnet Wohnung

Da aufgrund des gemeldeten Streits nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine verletzte Person in der Wohnung befindet, wurde diese von der WEGA geöffnet. In der Wohnung selbst wurde keine weitere Person angetroffen. Allerdings stellten die Beamten eine größere Menge Suchtmittel sicher:

  • rund 50 Gramm Kokain
  • etwa 12 Gramm Cannabis
  • Bargeld im höheren dreistelligen Bereich

Festnahme und weitere Anzeigen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 23-Jährige festgenommen. Er steht im Verdacht des Suchtmittelhandels. Zudem wurde Anzeige wegen Urkundenunterdrückung erstattet, da auch fremde Dokumente gefunden wurden. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Nord). Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

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