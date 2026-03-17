Glück im Unglück: Mann stürzt auf U-Bahn-Gleise

Ein 51-Jähriger stürzte am Dienstag auf die Gleise in der U-Bahnstation Längenfeldgasse. Die Auslösung eines Notstopps verhinderte Schlimmeres, der Mann wurde nur leicht verletzt.

Gegen halb 12 ereignete sich ein Zwischenfall in der U-Bahnstation Längenfeldgasse, der wohl deutlich schlimmer hätte ausgehen können: Ein Mann stürzte vom Bahnsteig auf die Gleise der U4.

51-Jähriger blieb fast unversehrt

Ein Zeuge am Bahnsteig konnte den Vorfall beobachten, und reagierte blitzschnell, indem er den Notstopp betätigte. Der Lenker des Zuges leitete daraufhin die Notbremsung ein. Ebenso geistesgegenwärtig rettete sich der 51-jährige Mann in eine Fluchtnische. Er blieb bis auf ein paar blaue Flecken unverletzt. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Fahrtbetrieb wieder aufgenommen werden.