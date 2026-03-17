Großeinsatz: Schwerer Unfall auf Wiener Baustelle

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Nachmittag des 17. März in Alsergrund, das bestätigte die Polizei. Ein Großaufgebot an Blaulichtorganisationen ist vor Ort.

Derzeit läuft in Wien-Alsergrund ein Großeinsatz der Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei und Berufsrettung sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Pressesprecher Philipp Haßlinger bestätigte gegenüber der 5 Minuten Redaktion: „Es ist im Innenhof eines Altbaus zu einem Arbeitsunfall gekommen.“ Weiteres ist derzeit nicht bekannt, wir halten euch auf dem Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert