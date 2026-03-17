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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
So könnte der Nachmittag in Wien aussehen
Wien
17/03/2026
um die 15 Grad

Wien-Wetter: Regen zieht über Nacht ab

Am 18. März wird das Wetter in Wien wieder freundlicher. Der Regen verzieht sich, und es wird sonnig, mit einigen Wolken zwischendurch.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Nach einigen Restwolken in der Früh setzt sich bald sonniges Wetter durch. Später ziehen zwar ein paar Wolken durch, es bleibt aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Die Tageshöchsttemperaturen betragen um die 15 Grad, berichtet GeoSphere Austria.

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