Mit 184 km/h auf der A4: Wiener geblitzt, ist Auto und Führerschein los

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 im Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha (Niederösterreich) ist den Beamten Dienstagvormittag, am 17. März 2026, ein Extremraser aus Wien ins Netz gegangen.

Gegen 8.45 Uhr ist der von Wien kommende Autofahrer im 100er auf der A4 mit 184 km/h geblitzt worden, berichtet die Polizei nun. Die Beamten haben das Fahrzeug daraufhin angehalten und kontrolliert. Beim Lenker handelt es sich um einen 50-jährigen Wiener, ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Auch das Auto wurde beschlagnahmt und der 50-Jährige der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 08:32 Uhr aktualisiert