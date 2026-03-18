Erst Hufschmied, dann Schlosserei: Familienunternehmen ist insolvent

Über das Vermögen der "Karl & Lang Sohn Metallbautechnik GmbH" ist am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun.

Das traditionsreiche Familienunternehmen kann auf eine mehr als 120-jährige Geschichte zurückblicken, der Unternehmens-Hauptsitz befindet sich in der Hauptstraße 18 in Welten (Bezirk Jennersdorf, Burgenland). Gegründet wurde das Unternehmen als „Firma Karl Lang & Sohn“ und beschäftigte sich ursprünglich mit der Arbeit als Hufschmied. 1977 wurde das Unternehmen dann übernommen und die Schlosserei als Meisterbetrieb eröffnet.

Womit sich das Unternehmen beschäftigt

Man erstellt im Unternehmen hochwertige Metall- und Glaselemente, darunter Zäune, Geländer, Treppen, Fassaden und Portale. In der Schlosserei in Welten plant und baut man daneben auch noch Blumentröge, komplexe Alu-Portalkonstruktionen, Verglasungsarbeiten, Schiebe- und Falttürenelemente. Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind 20 Dienstnehmer im Unternehmen angestellt, die Löhne und Gehälter sind teilweise seit Dezember 2025 ausstehend, so der AKV.

Wie es zur Insolvenz gekommen ist

Insolvent ist man laut eigenen Angaben wegen eines deutlichen Rückgangs des Auftragsvolumens in den Jahren 2024 und 2025. Die angespannte wirtschaftliche Situation hat dafür gesorgt, dass mehrere große Auftraggeber Projekte verschoben bzw. vollständig storniert haben. Obwohl man sich um neue Auftraggeber bemüht, sowie den Fokus verstärkt auf den Privatkundensektor gelegt hat, konnte die Pleite nicht verhindert werden.

Wer betroffen ist und wie hoch die Schulden sind

Vom Insolvenzverfahren sind gemäß der vorliegenden Unterlagen derzeit 28 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 867.000 Euro betroffen. Demgegenüber stehen Aktiva in Höhe von rund 112.000 Euro. Der Betrag würde sich laut AKV aus den offenen Kundenforderungen ergeben.

Insolventes Unternehmen soll fortgeführt werden

Das Unternehmen soll jedenfalls fortgeführt werden, so der Plan. Eine Entschuldung soll durch einen Sanierungsplan gelingen. Dazu bietet man den Gläubigern eine 20-prozentige Quote an, die binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans zu zahlen ist. Das Geld dafür soll unter anderem durch die Optimierung im Betrieb, eine Steigerung des Auslastungsgrads und durch einen strikten Sparkurs finanziert werden. Die aktuelle Auftragssituation sei nämlich „zufriedenstellen“, heißt es seitens des Unternehmens. Ob der Sanierungsplan tatsächlich realisierbar ist, wird nun geprüft.