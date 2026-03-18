„Kokain auf Lippen geschmiert“: Seiler meldet sich nach Anzeige wieder

Eine Frau hat gegen Christopher Seiler Anzeige erstattet, seitdem laufen auch die Ermittlungen. Zu diesen hat er sich schon vor wenigen Tagen erstmals gemeldet. „Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch“, meinte er dazu etwa auf Instagram in einer Story. Und: „So wie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen. Ich wurde so erzogen, dass ich für meine Fehler gerade stehe und sämtliche Konsequenzen daraus auch trage.“ Alles zu seinem ersten Statement könnt ihr auch hier nachlesen: Seiler gibt Statement: „Bin bei Gott kein perfekter Mensch“.

Seiler geniert sich „absolut“ für sein Verhalten

In einem zweiten Statement erklärt er nun, dass er der Frau „Kokain auf die Lippen“ geschmiert habe. Dass er Gewalt angewendet hat oder sexuell übergriffig geworden wäre, bestreitet der Musiker. Das Verhalten, das er an den Tag gelegt habe, hätte nichts mit Menschlichkeit oder Vorbild-Sein zu tun. Er würde sich „absolut“ dafür genieren und es würde ihm auch „absolut“ Leid tun. Die Konsequenzen werde er außerdem ebenfalls tragen und den Kopf für die Strafe hinhalten. Details über die Vorwürfe gibt es übrigens seitens der Staatsanwaltschaft keine. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.