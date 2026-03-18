Baustellen-Tragödie in Wien: „Wenn so etwas passiert…“

Dienstagnachmittag, am 17. März 2026, wurden die Florianis zu einem Großeinsatz auf einer Wiener Baustelle am Alsergrund gerufen. Schon bald war klar: Es handelte sich um eine Katastrophe. Die Gewerkschaft meldet sich nun zu Wort.

Vier Menschen sind Dienstagnachmittag, am 17. März 2026, bei einem Unfall auf einer Wiener Baustelle verstorben, ein weitere Mensch kämpft im Krankenhaus ums Überleben. Vor Ort ist ein Gerüst mitten bei der Arbeit eingestürzt. Sofort wurde Großalarm ausgerufen, knapp 120 Florianis von der Berufsfeuerwehr standen anschließend im Einsatz. Das Baugerüst hatte auch große Mengen Flüssigbeton mit sich. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Extremitäten ins Krankenhaus in den Schockraum gebracht.

Gewerkschaft fordert „lückenlose Aufklärung“

Nun meldet sich auch die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) zu Wort, die in diesen Stunden bei den Familien und Angehörigen der Opfer ist. Für sie ist klar: Der Vorfall müsse lückenlos aufgeklärt werden. Der Unfall zeige einmal mehr, wie wichtig Arbeitnehmerschutz speziell am Bau sei. „Der Schutz der Gesundheit der Bauarbeiter muss immer und überall an erster Stelle stehen. Da gibt es keinen anderen Weg. Wenn so etwas passiert, muss genau hingeschaut werden. Und es muss gehandelt werden“, fordert nun auch GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch.

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner GB-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch: „Schutz der Gesundheit der Bauarbeiter muss immer und überall an erster Stelle stehen“.

Was die GBH noch fordert: rasche und vollständige Aufklärung

klare Antworten, wie es zu diesem Unglück kommen konnte

aus Fehlern lernen, um solche Unfälle künftig bestmöglich zu verhindern

konsequente Kontrollen auf allen Baustellen

Flüssigbeton wurde langsam hart

Dass die Bergung derart aufwändig war und viel Zeit in Anspruch nahm, liegt übrigens daran, dass der flüssige Beton, der vom Baugerüst mitgerissen wurde, langsam trocken wurde – und so die Arbeit der Einsatzkräfte erschwerte, wie Medien nun berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert