Viele offene Fragen rund um Millionen-Insolvenz in Mödling

Bei der Firma handelt es sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) um ein 2012 gegründetes Unternehmen. Man beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von verfahrenstechnischen Spezialanlagen. Laut den derzeit vorliegenden Unterlagen sind 75 Gläubiger betroffen, die Gesamtforderungen liegen bei rund 8,8 Millionen Euro, wobei es sich bei 2,4 Millionen um „nachrangige Forderungen“ handelt.

Viele Unklarheiten rund um „Edtmayer Systemtechnik GmbH“-Pleite

Ansonsten ranken sich aber noch viele Fragezeichen um den Fall, wie eine Aussendung des AKV zeigt. Unklar ist demnach, wie viele Mitarbeiter von der Pleite betroffen sind und auch, ob bei ihnen eventuell noch Löhne zu begleichen sind. Ebenfalls unbekannt sind die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz und die Vermögenswert. All das wird nun in den kommenden Tagen und Wochen vom Insolvenzverwalter ge- und überprüft.

Unklar, ob es „Edtmayer Systemtechnik GmbH“ weiter geben wird

Anträge auf eine Entschuldung wurden bisher keine eingebracht. Ob die Sanierung des Unternehmens und damit eine Fortführung dieses geplant ist, kann aktuell also ebenfalls nicht gesagt werden und muss im Zuge des Verfahrens geklärt werden. Dementsprechend ist die weitere Vorgangsweise derzeit abzuwarten.