Mit Springmesser bedroht: Streit um Handy-Aufnahmen in Wien eskaliert

Ein eskalierender Streit in Wien-Hernals hat am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 19-jähriger Mann steht im Verdacht, einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Wattgasse im 17. Bezirk. Laut Polizeiangaben gab das Opfer an, von einem Unbekannten verfolgt und mit einem Mobiltelefon gefilmt worden zu sein. Als der 22-Jährige den Mann zur Rede stellte und ihn aufforderte, die Aufnahmen zu löschen, eskalierte die Situation. Der mutmaßliche Täter soll daraufhin ein Springmesser gezogen und den Mann mit dem Umbringen bedroht haben, sollte dieser die Polizei verständigen. Anschließend ergriff der Verdächtige die Flucht.

Er ergriff die Flucht

Zeugen berichteten, dass der Mann während der Flucht das Messer auf die Fahrbahn warf. Dabei zerbrach die mutmaßliche Tatwaffe, die von den Beamten sichergestellt werden konnte. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos Ottakring, den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 19-Jährige – ein serbischer Staatsbürger – wegen des Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.