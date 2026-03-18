Jugendlichen mit Waffe verletzt: Jetzt hat sich 20-Jähriger gestellt

Vor einigen Tagen, am 15. März 2026 gegen 21.15 Uhr, wurde in Wien-Liesing ein 17-Jähriger mit einer Schusswaffe verletzt. Der Tatverdächtige hat sich nun der Polizei gestellt.

Sonntagabend, am 15. März 2026, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von einem Bekannten auf offener Straße attackiert und verletzt. Wie die Polizei berichtet, habe nie Lebensgefahr bestanden, der 17-Jährige konnte auch schon wieder aus dem Krankenhaus in häusliche Pflege entlassen werden. Alles dazu auch hier: Blutige Attacke: 20-Jähriger mit Waffe am Kopf verletzt.

Weitere Ermittlungen im Gange

Ein 20-Jähriger hat sich nun, Dienstagmittag, in der Polizeiinspektion Tannengasse gestellt und gegenüber den Beamten angegeben, er sei der gesuchte Tatverdächtige. Aufgrund der erlassenen Festnahmeanordnung wurde er direkt festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine Gasdruckpistole, die der Beschuldigte im Anschluss an die Tat in einem Mülleimer im 14. Bezirk entsorgt haben will. Diese konnte bisher aber noch nicht gefunden werden, so die Beamten. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.