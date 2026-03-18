Junge Männer in Einkaufszentrum ausgeraubt: 16-Jähriger festgenommen

Die beiden Jugendlichen forderten am 18. Jänner 2026 gegen 16.10 Uhr Geld und Zigaretten und sollen die drei Opfer schließlich geschlagen und getreten haben. Diese wählten danach den Notruf, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos. Nach intensiven Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamtes einen der beiden Tatverdächtigen ausforschen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Afghanen, der am 6. März 2026 an seiner Wohnadresse festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht wurde. Ermittlungen gegen den zweiten, bislang noch unbekannten Tatverdächtigen sind im Gange.