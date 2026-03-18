Katalysator-Diebe-Bande in Simmering gestoppt

Drei mutmaßliche Katalysator-Diebe sind in der Nacht auf Dienstag in Wien-Simmering auf frischer Tat ertappt und kurz darauf festgenommen worden. Die Männer sollen zudem für weitere Diebstähle im Bundesgebiet verantwortlich sein.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 4.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie drei Personen mit einem Winkelschleifer an einem abgestellten Auto in der Mautner-Markhof-Gasse hantierten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Verdächtigen mit einem Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen.

Fahndung: Polizei hält Flüchtige auf

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, das Fluchtfahrzeug im Nahbereich anzuhalten. Im Wagen fanden die Beamten neben dem mutmaßlichen Tatwerkzeug – darunter ein Winkelschleifer und ein Wagenheber – auch drei bereits ausgebaute Katalysatoren sowie Arbeitshandschuhe. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 21, 24 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Männer geständig und gaben laut Polizei auch weitere Katalysator-Diebstähle in Österreich zu. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen. Die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt und in eine Justizanstalt überstellt.