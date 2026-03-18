Michelin Guide 2026: Wien bleibt Österreichs Gourmet-Hauptstadt

Die absolute Elite der heimischen Gastronomie ist und bleibt in Wien zu Hause. Auch 2026 thronen das „Amador“ und das „Steirereck im Stadtpark“ als einzige Drei-Sterne-Tempel an der Spitze der österreichischen Genusswelt.

Der MICHELIN Guide 2026 bestätigt einmal mehr die Rolle Wiens als kulinarisches Zentrum des Landes. Kein anderes Bundesland vereint so viele ausgezeichnete Restaurants – von internationaler Spitzenküche bis zu innovativen Newcomern.

Zwei Drei-Sterne-Restaurants an der Spitze

Die absolute Elite der heimischen Gastronomie sitzt weiterhin in der Bundeshauptstadt:

Mit Amador und dem Steirereck im Stadtpark beherbergt Wien beide österreichischen Drei-Sterne-Restaurants.

Mehrere Top-Adressen mit zwei Sternen

Auch in der Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants ist Wien stark vertreten. Häuser wie Konstantin Filippou, Mraz & Sohn oder das Silvio Nickol Gourmet Restaurant zählen zur absoluten Spitze.