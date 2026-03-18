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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie eine Speise angerichtet wird.
Wien bleibt das kulinarische Zentrum Österreichs.
Wien
18/03/2026
Sternen-Regen

Michelin Guide 2026: Wien bleibt Österreichs Gourmet-Hauptstadt

Die absolute Elite der heimischen Gastronomie ist und bleibt in Wien zu Hause. Auch 2026 thronen das „Amador“ und das „Steirereck im Stadtpark“ als einzige Drei-Sterne-Tempel an der Spitze der österreichischen Genusswelt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Der MICHELIN Guide 2026 bestätigt einmal mehr die Rolle Wiens als kulinarisches Zentrum des Landes. Kein anderes Bundesland vereint so viele ausgezeichnete Restaurants – von internationaler Spitzenküche bis zu innovativen Newcomern.

Zwei Drei-Sterne-Restaurants an der Spitze

Die absolute Elite der heimischen Gastronomie sitzt weiterhin in der Bundeshauptstadt:
Mit Amador und dem Steirereck im Stadtpark beherbergt Wien beide österreichischen Drei-Sterne-Restaurants.

Mehrere Top-Adressen mit zwei Sternen

Auch in der Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants ist Wien stark vertreten. Häuser wie Konstantin Filippou, Mraz & Sohn oder das Silvio Nickol Gourmet Restaurant zählen zur absoluten Spitze.

Die Ein-Stern-Restaurants in Wien:

  • Doubek
  • APRON
  • Edvard
  • Herzig
  • Pramerl & the Wolf
  • TIAN
  • Addiert
  • Glasswing by Alexandru Simon
  • JOLA
  • OPUS
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