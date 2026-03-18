Klima-Aktivisten zahlen Tausende Euro nach Protesten

Die juristische Aufarbeitung der Klima-Blockaden geht in die entscheidende Phase. Am heutigen Prozesstag am Wiener Straflandesgericht wurden gegen mehrere Aktivisten Diversionen und Schuldsprüche verhängt.

Im Prozess gegen die ehemalige „Letzte Generation“ am Straflandesgericht Wien gab es heute (18. März 2026) weitere rechtliche Entscheidungen. Nachdem bereits am zweiten Prozesstag hohe Beträge zur Schadenswiedergutmachung geleistet wurden, standen heute erneut Geldstrafen, Diversionen und die Zahlung von Reinigungskosten im Fokus, das geht aus einer Aussendung der Letzen Generation hervor. Die Verhandlungen beziehen sich primär auf zwei große Protestaktionen aus dem November 2023. In der öffentlichen Wahrnehmung kursierte zuletzt die Zahl von 47 Angeklagten. Die „Letzte Generation“ stellte heute klar, dass es sich faktisch um 42 Personen handelt.

Die Urteile im Detail

A2-Protest (20. November 2023): Für die Blockade der Südautobahn wurden fünf Diversionen mit Geldbußen zwischen 400 Euro und 3.000 Euro ausgesprochen. Zudem gab es zwei Schuldsprüche (1.950 Euro und 400 Euro).

Für die Blockade der Südautobahn wurden fünf Diversionen mit Geldbußen zwischen 400 Euro und 3.000 Euro ausgesprochen. Zudem gab es zwei Schuldsprüche (1.950 Euro und 400 Euro). Parlaments-Protest (21. November 2023): Hier einigte man sich auf vier Diversionen mit Bußgeldern zwischen 720 Euro und 2.000 Euro.

Hier einigte man sich auf vier Diversionen mit Bußgeldern zwischen 720 Euro und 2.000 Euro. Widerstand: Ein Angeklagter lehnte die angebotene Diversion heute explizit ab und kämpft weiterhin für einen Freispruch.

Freiwillige Zahlungen an Feuerwehr und Stadt Wien

Die Aktivisten betonten, Verantwortung übernehmen zu wollen, und leisteten umfangreiche Wiedergutmachungen für die entstandenen Einsatz- und Reinigungskosten. Insgesamt flossen bereits 6.000 Euro an die beiden beteiligten Feuerwehren der A2-Aktion, so in der Aussendung weiter. Am heutigen Verhandlungstag kamen weitere 7.000 Euro hinzu: Davon gingen 1.100 Euro an die Wiener Berufsfeuerwehr und 5.900 Euro an Magistratsabteilungen der Stadt Wien.