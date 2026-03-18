Wiener zerstört sich mit Boot die Heckscheibe

Ein 50-jähriger Wiener hatte auf seinem Anhänger am Sonntagvormittag, 16. März 2026 gegen 8.25 Uhr, ein Boot transportiert. Das ist Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Alland aufgefallen, die ihn sogleich kontrollierten.

Im Gemeindegebiet von Altlengbach (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) wurde er von der Polizei kontrolliert, die feststellten, dass das transportierte Boot mangelhaft gesichert war. So waren etwa die Spanngurte teilweise nicht ordnungsgemäß angebracht, weshalb die Zurrkraft ausblieb. Das Boot hatte die Heckscheibe des Autos auch derart beschädigt, sodass der Lenker Teile davon während der Fahrt verloren hatte.

Rücklicht ohne Funktion

Wegen der mangelnden Ladungssicherung hätte überhaupt die Gefahr des Verlust des Bootes bestanden, so die Polizei weiter. Die Beamten berichten außerdem, dass auch die Begutachtungsplakette des Anhängers abgelaufen und ein Rücklicht ohne Funktion war. Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichentafeln des Anhängers vorläufig abgenommen. Der Lenker wurde zudem der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.