Happy End: Kranker „Fox“ nach Rettungsaktion wieder fit

Eigentlich gehörte der Anblick schon fast zum Alltag: Ein Fuchs, von den Gartenbesitzern liebevoll „Fox“ getauft, machte es sich rund um den Jahreswechsel regelmäßig auf den Gartenmöbeln im 12. Bezirk gemütlich. Doch die Idylle trügte plötzlich. Die aufmerksamen Bewohner bemerkten, dass ihr tierischer Besucher immer hinfälliger wurde: Das Fell fiel aus, Fox wurde zusehends dünner und wirkte völlig kraftlos.

Diagnose Räude: Ein Fall für die Profis

Lange zögerten sie nicht und holten Hilfe. Der geschwächte Stadtfuchs konnte schließlich gesichert und zu Tierschutz Austria nach Vösendorf gebracht werden. Dort folgte die traurige Diagnose: Räude. Die durch Milben verursachte Hautkrankheit sorgt für extremen Juckreiz und massiven Fellverlust, was Wildtiere in der Kälte lebensgefährlich schwächt. Auch ein problematischer Zahn musste dem Patienten gezogen werden.

„Er gewinnt sichtbar an Kraft“

Dank der schnellen Reaktion der Wiener und der Profi-Pflege im Tierschutzhaus gibt es nun Entwarnung. „Fox hat sich in kurzer Zeit erstaunlich gut erholt. Er frisst wieder gut und gewinnt sichtbar an Kraft“, freut sich Tierheimleiter Stephan Scheidl. Momente wie diese seien es, die die Arbeit im Tierschutz so bereichern.

Zurück in die Freiheit

Sobald Fox wieder vollständig bei Kräften ist, wartet das nächste Highlight auf ihn: Er wird zurück in sein vertrautes Revier nach Meidling gebracht. Füchse sind als „Kulturfolger“ in der Stadt keine Seltenheit. Experten erinnern jedoch daran: So süß die Tiere auch sind, man sollte unbedingt Abstand halten und sie niemals füttern, um ihre natürliche Scheu zu bewahren.

©Tierschutz Austria | In Wien-Meidling sorgte sich eine Nachbarschaft um „ihren“ Garten-Fuchs. ©Tierschutz Austria | In Wien-Meidling sorgte sich eine Nachbarschaft um „ihren“ Garten-Fuchs. ©Tierschutz Austria | In Wien-Meidling sorgte sich eine Nachbarschaft um „ihren“ Garten-Fuchs.

Ein Tier braucht Hilfe? Wer selbst ein verletztes Wildtier entdeckt, kann sich jederzeit an den Tiernotruf von Tierschutz Austria (+43 1 699 24 80) wenden. Dieser ist rund um die Uhr erreichbar. Wer die Arbeit der Lebensretter unterstützen möchte, findet unter tierschutz-austria.at alle Infos für Spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 17:27 Uhr aktualisiert