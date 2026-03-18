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Frühlingssonne mit Wolkenmix am Donnerstag in Wien
Der Vormittag wird in Wien überwiegend sonnig, später ziehen zum Teil dichte Wolken auf.
Die Temperaturen klettern nach einem frischen Morgen (2 Grad) auf angenehme 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Die Prognose der Experten: „Der Vormittag verläuft meist strahlend sonnig und wolkenlos. Ab der Mittagszeit ziehen aber aus dem Nordosten zum Teil dichte Wolken auf, es bleibt aber trocken“, so die GeoSphere Austria.
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