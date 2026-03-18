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Bild auf 5min.at zeigt das Palmenhaus in Schönbrunn.
Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?
Wien
18/03/2026
Wetterprognose

Frühlingssonne mit Wolkenmix am Donnerstag in Wien

Der Vormittag wird in Wien überwiegend sonnig, später ziehen zum Teil dichte Wolken auf.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Die Temperaturen klettern nach einem frischen Morgen (2 Grad) auf angenehme 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Die Prognose der Experten: „Der Vormittag verläuft meist strahlend sonnig und wolkenlos. Ab der Mittagszeit ziehen aber aus dem Nordosten zum Teil dichte Wolken auf, es bleibt aber trocken“, so die GeoSphere Austria.

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