Emotionaler Brief an Feuerwehr: „Mich, meine Frau und meine 2 Kinder…“

"Ein Danke, mehr wert als jede Auszeichnung." Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting der Feuerwehr Grafenwörth (Niederösterreich). Nach einem Horrorcrash hat sich ein Familienvater per Brief an sie gewandt.

Es ist mittlerweile vier Monate her, seit ein schrecklicher Unfall auf der S5 bei Grunddorf (Gemeinde Grafenegg, Bezirk Krems, Niederösterreich) zwei Menschenleben gekostet hat. Gleichzeitig wurde eine vierköpfige Familie im zweiten Auto eingeschlossen und musste gerettet werden. Alles zum Unfall auch hier: S5-Drama bei Krems: Vater und Tochter sterben bei Horror-Crash. Die vierköpfige Familie hat überlebt, der Vater hat sich nun in einem bewegenden Brief an die Einsatzkräfte gewandt. Für die Feuerwehren aus Gedersdorf, Krems und Grafenwörth, die zum Einsatz gerufen wurden, sei das kein alltägliches Bild gewesen. Was mit den Unfallbeteiligten danach geschieht, erfährt man meist auch nicht. „Umso mehr freut uns der Brief, den wir kürzlich erhalten haben“, so die Grafenwörther Florianis nun auf Facebook.

„Vier Monate sind vergangen…“

„Vier Monate sind vergangen, seit eine einzige Sekunde am 15. November letzten Jahres unser Leben in zwei Teile geschnitten hat: in ein vor und ein nach dem Unfall“, schreibt der Familienvater. Erst jetzt habe er Ruhe und die richtigen Worte gefunden, um sich im Namen seiner Familie bei den Einsatzkräften zu bedanken. Er mache das auch nicht aus formaler Höflichkeit, sondern wegen eines inneren Bedürfnisses. „Schließlich richtet sich dieser Dank an jene Leute, die an einem ungemütlichen Samstagabend ausgerückt sind, um mich, meine Frau und meine zwei Kinder inmitten von Chaos, zerborstenem Metall, Rauch und Blut aus dem Wrack zu holen.“

„Durch Ihre Hilfe kann ich seit drei Wochen wieder meinem Beruf nachgehen“

Der Familienvater ist sich auch sicher: „Der Unfallort muss einem Schlachtfeld geglichen haben.“ Und er möchte, dass sich die Mühen der Florianis, die diese mentale Belastung größtenteils eben nicht berufsbedingt sondern ehrenamtlich „in Kauf“ nehmen würden, auch lohnen. „Durch Ihre Hilfe kann ich seit drei Wochen wieder meinem Beruf nachgehen. Meine Frau konnte es mir eine Woche später gleich tun. Meine beiden Söhne blieben der Schule bzw. dem Kindergarten nur drei Wochen fern. Der Ältere hatte nur Sehr gut im Zeugnis, der Kleinere machte bei der Schuleinschreibung eine gute Figur und wird ab Herbst die Schulbank drücken.“

„Auch wenn wir an diesem Tag nicht mehr jedem helfen konnten…“

Die Florianis hätten „nicht nur Menschen aus einem Fahrzeug befreit, sondern einer Familie eine Zukunft ermöglicht“, so der Vater, der seinen Brief mit einem Dank „von Herzen“ an alle Einsatzkräfte abschließt – „für Ihre Zeit, Ihren Mut und die Opferbereitschaft, dort hinzugehen, wo andere nur wegschauen können“. Die Feuerwehr bezeichnet diese Nachricht als „Motivationsschub“. Und abschließend: „Auch wenn wir an diesem Tag nicht mehr jedem helfen konnten, so ist es doch gut zu hören, dass die Familie wieder auf dem Weg der Besserung ist.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert