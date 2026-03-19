Feuer in Wohnung: Fünf Personen in Spital gebracht, zwei Hunde tot

In Hoheneich (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) ist es in der Nacht auf Donnerstag, 19. März 2026, zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Mehrere Personen mussten gerettet werden.

Neun Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften standen in der Nacht auf Donnerstag, 19. März 2026, gegen 4 Uhr bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Einsatz, wie die Florianis aus Hoheneich (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) nun berichten. „Insgesamt konnten fünf Personen aus dem Gebäude gerettet werden, drei davon mit Hilfe einer Teleskopmastbühne“, erklärt man auf Facebook weiter. Mehrere Atemschutztrupps haben im Innenangriff den Brand bekämpft.

Brandursache noch unklar

Wie der „ORF“ nun berichtet, mussten die fünf geretteten Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, für zwei Hunde kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert