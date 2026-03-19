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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Kellerschloss wird aufgebrochen.
Zwei Kellerabteile und zwei Postkästen sollen die beiden Männer aufgebrochen haben.
Wien / 1. Bezirk
19/03/2026
"Durch bloße Gewalt"

Kellerabteile und Postkästen: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden in der Nacht auf Donnerstag im 1. Wiener Bezirk festgenommen. Sie werden verdächtigt, in einem Mehrparteienhaus zwei Kellerabteile und zwei Postkästen aufgebrochen zu haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

In der Inneren Stadt in Wien haben in der Nacht auf Donnerstag, am 19. März 2026 gegen 1.15 Uhr, Polizisten zwei Ungarn im Alter von 28 und 29 Jahren festgenommen. Die beiden hatten gerade ein Mehrparteienhaus verlassen und stehen im Verdacht, dort zwei Postkästen sowie zwei Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Da Einbruchswerkzeug bei ihnen nicht gefunden wurde, geht man aktuell davon aus, dass die Taten „durch bloße Gewaltanwendung begangen wurden“, so die Beamten nun in einer Aussendung. Aufmerksam geworden sind auf die beiden Männer Hausbewohner, die daraufhin die Polizei gerufen hatten.

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