Kellerabteile und Postkästen: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

In der Inneren Stadt in Wien haben in der Nacht auf Donnerstag, am 19. März 2026 gegen 1.15 Uhr, Polizisten zwei Ungarn im Alter von 28 und 29 Jahren festgenommen. Die beiden hatten gerade ein Mehrparteienhaus verlassen und stehen im Verdacht, dort zwei Postkästen sowie zwei Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Da Einbruchswerkzeug bei ihnen nicht gefunden wurde, geht man aktuell davon aus, dass die Taten „durch bloße Gewaltanwendung begangen wurden“, so die Beamten nun in einer Aussendung. Aufmerksam geworden sind auf die beiden Männer Hausbewohner, die daraufhin die Polizei gerufen hatten.