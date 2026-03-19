15-Jähriger festgenommen: Familienstreit in Wien eskalierte

In Wien eskalierte ein familiärer Streit: Ein 15-Jähriger soll auf seine Schwester und seine Mutter eingeschlagen haben. Die Polizei griff ein und nahm den Jugendlichen vorläufig fest.

In Wien kam es am Donnerstag zu einem eskalierten familiären Streit. Ein 15-jähriger Jugendlicher verhielt sich in Folge einer Auseinandersetzung ´wegen eines Geldbetrages gegenüber seiner 45-jährigen Mutter zunehmend aggressiv. Als die 24-jährige Schwester eingreifen wollte, soll der Jugendliche auf sie eingeschlagen haben, im weiteren Verlauf soll der Jugendliche auch seine Mutter attackiert haben.

Auf freiem Fuß angezeigt

Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Die Schwester wurde wegen Verletzungen am Oberkörper von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Vernehmung wurde der 15-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn gelten nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.