Nach misslungenem Apotheken-Raub: Polizei sucht diesen Mann
Die Wiener Polizei fahndet weiterhin nach jenem Mann, der am 12. März versucht hat, eine Apotheke in Favoriten zu überfallen. Dazu wurden nun Aufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.
Wie berichtet, ist der Raub misslungen. Die Angestellten gelangten über einen Notausgang ins Freie und alarmierten die Polizei. Der Mann flüchtete in der Folge aus der Apotheke im Bezirk Favoriten. Seitdem suchen die Ermittler auf Hochtouren nach ihm.
Polizei veröffentlicht Fotos
Dazu wurden nach einer Täterbeschreibung nun auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, um den bislang unbekannten Täter zu finden. Dieser war mit einem Fleischerbeil bewaffnet und mit einer Art Kutte vermummt. „Er trug eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze, allerdings verkehrt herum“, heißt es zudem vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Die Beamten bitten Personen mit zweckdienlichen Hinweisen sich unter der Telefonnummer 01 31310-33800 zu melden. „Gerne auch anonym.“
Beschreibung des mutmaßlichen Apotheken-Räubers:
-
- mittlere Statur
-
- etwa 175 Zentimeter groß
-
- sprach gebrochen Deutsch
-
- bekleidet mit einer grau-blauen Jogginghose sowie zwei unterschiedlichen Nike-Schuhen (ein grauer und ein schwarzer)
-
- trug eine grüne Einkaufstasche mit dem Logo der Firma „Deichmann“ bei sich