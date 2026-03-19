Nach misslungenem Apotheken-Raub: Polizei sucht diesen Mann

Die Wiener Polizei fahndet weiterhin nach jenem Mann, der am 12. März versucht hat, eine Apotheke in Favoriten zu überfallen. Dazu wurden nun Aufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Wie berichtet, ist der Raub misslungen. Die Angestellten gelangten über einen Notausgang ins Freie und alarmierten die Polizei. Der Mann flüchtete in der Folge aus der Apotheke im Bezirk Favoriten. Seitdem suchen die Ermittler auf Hochtouren nach ihm.

Polizei veröffentlicht Fotos

Dazu wurden nach einer Täterbeschreibung nun auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, um den bislang unbekannten Täter zu finden. Dieser war mit einem Fleischerbeil bewaffnet und mit einer Art Kutte vermummt. „Er trug eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze, allerdings verkehrt herum“, heißt es zudem vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Die Beamten bitten Personen mit zweckdienlichen Hinweisen sich unter der Telefonnummer 01 31310-33800 zu melden. „Gerne auch anonym.“