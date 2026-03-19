Mutter macht sich Sorgen um Sohn, dieser wird festgenommen

In Wien-Brigittenau hat eine Mutter aus Sorge um ihren Sohn die Polizei zu ihm geschickt. Diese hat ihn schließlich festgenommen.

Mittwochnachmittag, am 18. März 2026 gegen 15.15 Uhr, wurde die Polizei von einer Mutter gerufen, die sich Sorgen um ihren 23-jährigen Sohn machte. Daher haben sich die Beamten zu dessen Wohnadresse in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau begeben. Als sie eintrafen, merkten sie, dass die Wohnungstür nur angelehnt war. Die Beamten betraten dann die Wohnung und gaben sich zu erkennen. Daraufhin stürmte der Mann auf sie zu, versuchte die Tür zuzuschlagen und zeigte sich äußerst aggressiv.

23-Jähriger versuchte, Polizisten anzuspucken

Dabei bedrohte er die Beamten auch mit dem Umbringen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich daraufhin heraus, dass gegen ihn eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung besteht. Der 23-Jährige wurde daher festgenommen, währenddessen leistete er allerdings heftigen Widerstand und versuchte sogar, die Polizisten anzuspucken, heißt es in einer Aussendung abschließend.