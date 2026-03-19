Skip to content
Region auswählen:
/ ©cherokee4-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Polizei bei Tag in der Stadt im Einsatz.
Die Beamten haben den 23-Jährigen schließlich festgenommen, wobei dieser sich dabei heftig gewehrt hat.
Wien / 20. Bezirk
19/03/2026
Engerthstraße

Mutter macht sich Sorgen um Sohn, dieser wird festgenommen

In Wien-Brigittenau hat eine Mutter aus Sorge um ihren Sohn die Polizei zu ihm geschickt. Diese hat ihn schließlich festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Mittwochnachmittag, am 18. März 2026 gegen 15.15 Uhr, wurde die Polizei von einer Mutter gerufen, die sich Sorgen um ihren 23-jährigen Sohn machte. Daher haben sich die Beamten zu dessen Wohnadresse in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau begeben. Als sie eintrafen, merkten sie, dass die Wohnungstür nur angelehnt war. Die Beamten betraten dann die Wohnung und gaben sich zu erkennen. Daraufhin stürmte der Mann auf sie zu, versuchte die Tür zuzuschlagen und zeigte sich äußerst aggressiv.

23-Jähriger versuchte, Polizisten anzuspucken

Dabei bedrohte er die Beamten auch mit dem Umbringen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich daraufhin heraus, dass gegen ihn eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung besteht. Der 23-Jährige wurde daher festgenommen, währenddessen leistete er allerdings heftigen Widerstand und versuchte sogar, die Polizisten anzuspucken, heißt es in einer Aussendung abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: