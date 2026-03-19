A2-Sanierung bei Wiener Neustadt: Was du jetzt beachten musst

Auf der A2 Süd Autobahn macht die Generalerneuerung zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt eine veränderte Verkehrsführung notwendig, berichtet die ASFINAG nun - und gibt gleichzeitig auch einen wichtigen Hinweis.

Die diesjährigen Schwerpunkte auf der A2 zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt liegen vor allem auf der Sanierung der Richtungsfahrbahn Wien sowie der Instandsetzung der Auf- und Abfahrten im Bereich der Anschlussstelle Wiener Neustadt West – und das während der Sommermonate, erklärt die ASFINAG. Die Gesamtarbeiten werden dann wohl bis Herbst 2026 dauern. Dabei werden 70 Prozent des alten Betons vor Ort wiederverwertet. Die nächste Bauphase beginnt bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. März 2026.

ASFINAG gibt wichtigen Hinweis

Und die ASFINAG weißt auch noch auf etwas wichtiges hin: Möchte man die Autobahn bei den Abfahrten Richtung S4 in Wiener Neustadt, Wiener Neustadt West, Wöllersdorf oder der Raststation Föhrenberg verlassen, muss man sich zwingend frühzeitig auf dem rechten Fahrstreifen einordnen. Der Grund: Die links geführte Korridorspur ist baulich durch Betonleitwände getrennt.