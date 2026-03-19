Haftstrafen, Stadionverbot: Urteile nach Derby-Platzsturm
Nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim Wiener Derby 2024 wurden nun fünf Männer zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Monaten verurteilt.
Nach den schweren Ausschreitungen beim Wiener Derby im September 2024 sind vier Männer am Donnerstag zu bedingten Freiheitsstrafen zwischen drei und 14 Monaten verurteilt worden. Ein 30-Jähriger erhielt zudem drei Monate unbedingte und 15 Monate bedingte Haft. Berücksichtigt wurden sowohl das Schuldeingeständnis als auch Reue der Angeklagten, erschwerend wirkten jedoch frühere Vorstrafen einiger Beteiligter.
Österreichweites Stadionverbot
Neben den Haftstrafen wurde für alle fünf Angeklagten ein österreichweites Stadionverbot für zwei Jahre verhängt. Es umfasst sämtliche Spiele der Bundesliga, des ÖFB-Cups, internationale Begegnungen mit österreichischer Beteiligung sowie Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft. Die Ausschreitungen hatten am Spielfeld des Allianz Stadions „quasi kriegsähnliche Zustände“ hinterlassen, heißt es. Fans beider Lager griffen einander und Polizisten an, zündeten Pyrotechnik und verursachten schwere Verletzungen.
Verfahren werden fortgesetzt
Ursprünglich waren 22 Männer angeklagt, 13 erhielten an den ersten Prozesstagen bereits Diversionen, wobei sie unter anderem Geldbußen zahlen und ebenfalls das Stadionverbot einhalten müssen. Drei weitere Verfahren werden Anfang April fortgesetzt.