Haftstrafen, Stadionverbot: Urteile nach Derby-Platzsturm

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim Wiener Derby 2024 wurden nun fünf Männer zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Monaten verurteilt.

Neben den Haftstrafen wurde für alle fünf Angeklagten ein österreichweites Stadionverbot für zwei Jahre verhängt.

Neben den Haftstrafen wurde für alle fünf Angeklagten ein österreichweites Stadionverbot für zwei Jahre verhängt.

Nach den schweren Ausschreitungen beim Wiener Derby im September 2024 sind vier Männer am Donnerstag zu bedingten Freiheitsstrafen zwischen drei und 14 Monaten verurteilt worden. Ein 30-Jähriger erhielt zudem drei Monate unbedingte und 15 Monate bedingte Haft. Berücksichtigt wurden sowohl das Schuldeingeständnis als auch Reue der Angeklagten, erschwerend wirkten jedoch frühere Vorstrafen einiger Beteiligter.

Österreichweites Stadionverbot

Neben den Haftstrafen wurde für alle fünf Angeklagten ein österreichweites Stadionverbot für zwei Jahre verhängt. Es umfasst sämtliche Spiele der Bundesliga, des ÖFB-Cups, internationale Begegnungen mit österreichischer Beteiligung sowie Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft. Die Ausschreitungen hatten am Spielfeld des Allianz Stadions „quasi kriegsähnliche Zustände“ hinterlassen, heißt es. Fans beider Lager griffen einander und Polizisten an, zündeten Pyrotechnik und verursachten schwere Verletzungen.

Verfahren werden fortgesetzt

Ursprünglich waren 22 Männer angeklagt, 13 erhielten an den ersten Prozesstagen bereits Diversionen, wobei sie unter anderem Geldbußen zahlen und ebenfalls das Stadionverbot einhalten müssen. Drei weitere Verfahren werden Anfang April fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 21:57 Uhr aktualisiert