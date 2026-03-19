Schockmoment in Wien: Mann von Bim erfasst

In Wien-Brigittenau wurde am Donnerstagabend ein 60-jähriger Mann von einer Straßenbahn der Linie 2 erfasst und verletzt.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verspätungen im Straßenbahnverkehr, die Störung dauerte bis etwa 20 Uhr.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verspätungen im Straßenbahnverkehr, die Störung dauerte bis etwa 20 Uhr.

Am Donnerstagabend kam es in Wien-Brigittenau am Höchstädtplatz zu einem Unfall mit der Straßenbahnlinie 2. Ein 60-jähriger Mann überquerte kurz vor dem Einfahren der Bim die Gleise. Die Fahrerin konnte trotz sofortiger Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Mann bei Kollision mit Bim verletzt

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht, wie heute.at berichtet. Die Straßenbahnfahrerin erlitt durch den Vorfall einen Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verspätungen im Straßenbahnverkehr, die Störung dauerte bis etwa 20 Uhr.