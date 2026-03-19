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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Die Temperaturen starten am Morgen kühl mit 0 bis 4 Grad, steigen im Tagesverlauf jedoch auf rund 14 Grad an.
Wien
19/03/2026
Ausblick

Wien-Wetter: Am Freitag wird es sonnig

In Wien zeigt sich der Freitag überwiegend sonnig, im Tagesverlauf ziehen jedoch einige Wolken auf. Bei schwachem bis mäßigem Wind werden bis zu 14 Grad erreicht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Am Freitag darf sich Wien über viel Sonnenschein freuen, auch wenn sich im Laufe des Tages vereinzelt Wolken zeigen. Gegen Abend nimmt die Bewölkung etwas zu, insgesamt bleibt es aber freundlich. Die Temperaturen starten am Morgen kühl mit 0 bis 4 Grad, steigen im Tagesverlauf jedoch auf rund 14 Grad an. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis nördlichen Richtungen.

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