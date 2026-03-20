„Ganz besonderes Wiedersehen“: Vermisste Katze nach über 3 Jahren zurück

Es war in der Nacht des 4. März, als eine Wiener Katzenbesitzerin von der Tierrettung der Stadt Wien einen Anruf bekam, mit dem sie schon seit Jahren wohl nicht mehr gerechnet hatte. Ihre Katze wurde gefunden.

Es ist wahrlich ein Wunder, mit dem wohl niemand mehr so richtig gerechnet hat. Dreieinhalb Jahre lang war Feelinara, die Katze einer Wiener Familie, nämlich wie vom Erdboden verschluckt. Von ihrer Familie wurde sie daraufhin intensiv gesucht, auch eine Vermisstenanzeige beim Fundservice für Haustiere wurde aufgegeben. Am 4. März 2026 dann der überraschende Anruf: Die Katze kommt wieder nach Hause, sie ist gefunden worden. Ein Passant hatte sie der Tierrettung gemeldet, vor Ort konnte der Chip ausgelesen und die Halterin dank der Registrierung ausfindig gemacht werden.

„Sie schnurrte laut und kam zur Ruhe“

„Für uns ist das ein ganz besonderes Wiedersehen. Mein Sohn war damals neun Jahre alt, als sie verschwunden ist und unendlich traurig. Umso schöner ist es jetzt, dass sie wieder bei uns ist“, erzählt die Besitzerin nun. Und auch Feelinara brauchte nicht viel Eingewöhnungszeit. Nach einer kurzen Erkundungstour suchte sie sofort die Nähe ihrer Bezugsperson. „Sie schnurrte laut und kam zur Ruhe. Ganz so, als wäre sie nie weg gewesen“, erinnert sich die Halterin.

Hast du Haustiere? Ja Nein, ich möchte keine Haustiere Nein, aber ich hätte gerne ein Haustier Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

TierQuarTier appelliert an Tierhalter

Für das TierQuarTier, das Wiener Tierheim, ist dieser Fall gleichzeitig ein besonders berührendes und gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Kennzeichnung von Haustieren ist. „Nur durch das Chippen und die Registrierung können Tiere im Ernstfall eindeutig zugeordnet und rasch wieder mit ihren Familien vereint werden. Und das selbst nach vielen Jahren“, erklärt man in einer Aussendung und appelliert gleichzeitig an alle Tierhalter, ihre Tiere chippen zu lassen und regelmäßig die hinterlegten Kontaktdaten zu überprüfen.