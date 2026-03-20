Mit 60 km/h auf der A2: Hier ist am Wochenende ein Fahrstreifen gesperrt

Am Wochenende, 21. und 22. März 2026, wird auf der A2 im Bereich der Anschlussstelle Grimmenstein in Richtung Graz der Fahrbahnbelag saniert. Die Folge: Eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h.

Wie die ASFINAG nun berichtet, ist aufgrund von Sanierungsarbeiten bei Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) auf der A2 Süd Autobahn am Wochenende in Richtung Graz ein Fahrstreifen gesperrt. Konkret beginnen die Arbeiten am Samstag um 14.30 Uhr, zu Ende werden sie am Sonntag, 22. März 2026, um 22 Uhr sein. „Danach sind wieder alle Spuren für den Verkehr freigegeben“, so die ASFINAG. Im Baustellenbereich wird man allerdings auf 60 km/h runterbremsen müssen.