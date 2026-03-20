Mann bei Auto-Einbruch in Wien auf frischer Tat ertappt

In der Wiener Landstraße hat ein Mann am Donnerstagvormittag versucht, ein Auto aufzubrechen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei rasch eingreifen und entdeckte dabei noch mehr.

In der Seidlgasse in Wien-Landstraße wurde ein Mann bei einem versuchten Auto-Einbruch von der Polizei gestoppt.

In der Seidlgasse in Wien-Landstraße wurde ein Mann bei einem versuchten Auto-Einbruch von der Polizei gestoppt.

Am Donnerstag, dem 19. März 2026, gegen 11.16 Uhr wurden Polizeibeamte in die Seidlgasse im 3. Wiener Bezirk gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein unbekannter Mann an einem abgestellten Fahrzeug hantierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht: Der Mann war gerade dabei, mit einem Schraubenzieher am Auto zu manipulieren. Die Beamten griffen sofort ein und hielten den Verdächtigen an Ort und Stelle an.

Werkzeuge und Suchtmittel entdeckt

Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Mann genauer überprüft. Dabei stießen die Polizisten auf mehrere Einbruchswerkzeuge. Zusätzlich fanden sie eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln, die sichergestellt wurden. Der Verdacht erhärtete sich damit weiter, dass es sich nicht um einen Einzelfall handeln könnte.

Weitere Einbrüche im Umfeld

Im Zuge der Ermittlungen meldeten sich weitere Zeugen. Sie berichteten von zwei versuchten Einbrüchen in Kellerabteile sowie einem aufgebrochenen Briefkasten in der Umgebung. An diesen Tatorten fanden die Beamten abgebrochene Werkzeugteile. Diese passten laut Polizei zu den sichergestellten Werkzeugen des Verdächtigen. Auch ein gestohlener Brief aus dem beschädigten Briefkasten konnte bei ihm entdeckt werden. Seitens der Landespolizeidirektion Wien heißt es abschließend: „Der Beschuldigte, ein 41-Jähriger (StA.: Kroatien), wurde festgenommen“.