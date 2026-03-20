12- und 13-Jährige prügelten Jugendlichen (17) krankenhausreif

Unter anderem mit einem Metallrohr sollen zwei 13- und ein 12-Jähriger Donnerstagabend auf einen Jugendlichen eingeprügelt und ihm Geld gestohlen haben, berichtet die Polizei nun.

Donnerstagabend, am 19. März 2026 gegen 22.50 Uhr, hat sich ein 17-Jähriger in der Gallitzinstraße in Wien-Ottakring mit einem flüchtigen Bekannten und zwei Unbekannten getroffen. Erst waren die vier Jugendlichen gemeinsam unterwegs, doch plötzlich zog einer der zwei Unbekannten plötzlich ein Metallrohr aus seiner Jacke und forderte den 17-Jährigen auf, seine Taschen zu leeren.

Tatverdächtige schlugen und traten 17-Jährigen

Dem Opfer versetzte er außerdem zwei Faustschläge ins Gesicht und schlug dann mehrmals auf den am Boden liegenden Jugendlichen mit der Metallstange ein. Auch die beiden anderen Tatverdächtigen machten mit und traten auf den 17-Jährigen ein, berichtet die Polizei. Die drei raubten schließlich einen E-Scooter und Bargeld und flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass die Polizei drei Beschuldigte ausforschen und anhalten konnte.

Beschuldigte sind 13 und 12 Jahre alt

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 13-Jährige (aus Weißrussland und Rumänien), sowie einen 12-jährigen Serben. Sie alle wurden den Betreuern ihrer zuständigen Wohngemeinschaften übergeben. Das Opfer wiederum wurde von der Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.