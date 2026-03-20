121 km/h im Ort: Fahrzeug bei Schwerpunktkontrolle in Wien beschlagnahmt

Im 16. Wiener Bezirk hat die Polizei den Verkehr im Blick: Bei einer Schwerpunktaktion wurden zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol- und Sicherheitsverstöße geahndet.

Bei der Kontrollaktion am 18. März 2026 wurden zahlreiche Fahrzeuge auf Geschwindigkeit, Alkohol und Sicherheitsausstattung überprüft. (Symbolbild)

Bei der Kontrollaktion am 18. März 2026 wurden zahlreiche Fahrzeuge auf Geschwindigkeit, Alkohol und Sicherheitsausstattung überprüft. (Symbolbild)

Am 18. März richtete das Stadtpolizeikommando Ottakring seinen Blick gezielt auf die Verkehrssicherheit in ihrem Bezirk. Mit einer umfangreichen Schwerpunktaktion wurden Fahrzeuglenkerinnen und -lenker im 16. Wiener Gemeindebezirk auf ihre Einhaltung der Verkehrsregeln überprüft, nun gibt es eine erste Bilanz.

Dutzende Anzeigen, fünf Führerscheine weg

Insgesamt wurden drei Führerscheine vorläufig abgenommen, nachdem deutlich zu hohe Geschwindigkeiten gemessen wurden. Weitere 80 Anzeigen sowie 15 Organmandate dokumentieren ebenfalls Geschwindigkeitsüberschreitungen, während zwei zusätzliche Führerscheinabnahmen auf Alkoholisierung zurückzuführen waren. Im Rahmen von 152 Alkovortests konnten die Einsatzkräfte weitere potenzielle Risiken frühzeitig erkennen. Auch andere Verstöße blieben nicht unentdeckt: Zwei Anzeigen betrafen das Fehlen einer Kindersicherung, 21 Anzeigen und 15 Organmandate wurden in unterschiedlichen Bereichen des Straßenverkehrs ausgesprochen. Darüber hinaus führten die Einsätze zu einer Festnahme nach Widerstand gegen die Staatsgewalt, einer Wegweisung mit ausgesprochenem Betretungsverbot sowie zu je einer Anzeige und Sicherstellung nach dem Suchtmittelgesetz.

Mit 121 km/h im 50er gemessen

Besonders dramatisch war jedoch ein Fall auf der Gürtelbrücke: Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker wurde mit 121 km/h gemessen – mehr als doppelt so schnell wie die im Ortsgebiet zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das Fahrzeug wurde daraufhin vorläufig beschlagnahmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 12:08 Uhr aktualisiert