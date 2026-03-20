65-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Ein 65-jähriger Mann wurde im Zuge eines Unfalls mit der Straßenbahn Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt. Er hatte sich davor auf der Haltestelleninsel aufgehalten, dann kam es zur Kollision.

Eine 26-jährige Straßenbahnfahrerin hatte ihr Fahrzeug am Höchstädtplatz in Wien-Brigittenau Donnerstagabend, am 19. März 2026 gegen 18.55 Uhr, in Richtung Dresdner Straße gelenkt. Vor Ort fuhr sie in den Haltestellenbereich ein, wo sich ein 65-jähriger Mann auf der Haltestelleninsel im Bereich des Randsteins aufhielt. Wie die Polizei berichtet, kam es schließlich während der Vorbeifahrt zur Kollision zwischen dem Mann und der Straßenbahn.

Berufsfeuerwehr und Berufsrettung bei Straßenbahn-Unfall im Einsatz

Infolge des Zusammenstoßes ist der 65-Jährige sogar teilweise unter die Straßenbahn gekommen. Die Fahrerin hatte eine Notbremsung eingeleitet. Der Mann wurde schließlich von der Berufsfeuerwehr gerettet und anschließend von der Berufsrettung mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,89 Promille festgestellt, heißt es seitens der Polizei abschließend.