„Massive Krise“: Nächste Immobilien-Firma ist insolvent

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichten nun von der Pleite der "MaBau Beteiligungs GmbH". Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren beantragt.

Wie AKV und KSV1870 berichten, handelt es sich bei der Antragstellerin um „eine reine Management- und Beteiligungsholding einer Unternehmensgruppe mit rund 30 Tochtergesellschaften, welche im Immobiliensektor tätig sind“. Dazu zählt übrigens unter anderem auch die „Sieben Dörfer Immobilien GmbH“. Über deren Vermögen wurde bereits vor einigen Tagen ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Mehr dazu hier: 20,3 Millionen Euro: Immobilien-Firma ohne „eigenes Personal“ insolvent.

34 Gläubiger mit 5,5 Millionen Euro Gesamtforderungen

Die Antragstellerin verfügt über keine Liegenschaften und hat drei Dienstnehmer beschäftigt, die als Fachpersonal für die Steuerung der gesamten Gruppe verantwortlich sind. Insgesamt sind derzeit 34 Gläubiger von der Pleite betroffen – mit Gesamtforderungen von rund 5,5 Millionen Euro.

Massive Immo-Krise führte zur Pleite

Dass das Unternehmen in die Pleite geschlittert ist, führt man selbst „auf die massive Krise im Immobiliensektor“ zurück, so der AKV in einer Aussendung. Aufgrund dessen sei es bei den Tochtergesellschaften der Antragstellerin zu einem enormen Liquiditätsdruck gekommen, der nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Die laufenden Kosten an die Antragstellerin konnten so nicht mehr bezahlt werden, Reorganisationsmaßnahmen, die gesetzt wurden, haben nicht gereicht, um die tiefgreifende Krise im Immobiliensektor dauerhaft kompensieren zu können.

Sanierungsplan soll Unternehmen retten

Doch ans Aufhören denkt man nicht, das Unternehmen soll fortgeführt werden. Dazu soll ein Sanierungsplan mit einer 30-prozentigen Quote, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, herhalten. Laut KSV1870 soll die Quote aus dem operativen Geschäft der Schuldnerin erfolgen. Ob der Plan auch tatsächlich realisier- und umsetzbar ist, soll nun noch geprüft werden.