Stephansplatz gesperrt: Großeinsatz in Wiener Innenstadt

Wegen eines Gaslecks wurden die Florianis der Berufsrettung Wien in Richtung Stephansplatz gerufen. Vor Ort, konkret in der Singerstraße, stehen sie aktuell auch noch im Einsatz, wie Medien berichten. Davon ist etwa auch der Stephansplatz allgemein betroffen, der gesperrt werden musste. Derzeit laufen weitere Messungen und auch Belüftungsmaßnahmen. Mit der Berufsfeuerwehr stehen auch die Wiener Netze im Einsatz. Noch ist unklar, wie und warum es zu dem Gebrechen gekommen ist.