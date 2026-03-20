Ausgesetzt oder ausgebüxt? Drei Sittiche warten auf ihren Besitzer

Innerhalb kürzester Zeit wurden die drei in Wien gefunden. Besonders erstaunt war dabei wohl eine Cafébesucherin, bei der sich einer der Vögel einfach auf die Schulter gesetzt hat. Jetzt stellt sich die Frage: Wem gehören sie?

Für gewöhnlich werden Katzen oder Hunde vermisst, weil sie einfach ausbüxen. Aber auch die gefiederten Haustiere nutzen hin und wieder ihre Chance. So musste die Tierrettung des TierQuartiers im März gleich dreimal hintereinander ausrücken, denn innerhalb kürzester Zeit wurden in Wien-Leopoldstadt drei Nymphensittiche gefunden. Deshalb bittet das Veterinäramt um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tierhalter zu finden.

Vogel setzte sich einfach auf die Schulter

Der erste Fund ereignete sich in der Sport Arena in der Stephanie-Endres-Straße, wo ein Trainer einen Nymphensittich entdeckte und daraufhin sofort die Tierrettung verständigte. Nur wenig später landete ein weiterer Vogel erschöpft auf dem Fensterbrett einer Wienerin. Der dritte Nymphensittich zeigte besonders zutrauliches Verhalten: Er setzte sich einer Cafébesucherin im Gastgarten eines Lokals in der Engerthstraße kurzerhand auf die Schulter „Dass drei Vögel derselben Art nahezu gleichzeitig in unmittelbarer Umgebung gefunden werden, ist äußerst ungewöhnlich“, erklärt Susanne Kerbl, Amtstierärztin beim Veterinäramt. „Wir gehen davon aus, dass die Tiere zusammengehören und entweder entflogen sind oder – im schlimmsten Fall – bewusst freigelassen wurden.“

Fundtierservice für Haustiere in Wien Wer Hinweise zu den drei Nymphensittichen geben kann oder ein Tier vermisst, wird gebeten, sich zu melden. Alle in Wien aufgefundenen Tiere werden im Fundservice für Haustiere veröffentlicht und können dort 30 Tage lang eingesehen werden. Hinweise werden telefonisch unter 01 4000 8060 oder per E-Mail an post@ma60.wien.gv.at entgegengenommen.

Dringender Appell: Fenster und Türen sichern

Die Wiener Amtstierärzte wollen aufgrund dieses Anlasses dringend daran erinnern, bei Heimvögeln geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Fenster und Balkontüren sollten stets ausreichend gesichert werden – etwa durch Fliegengitter, Netze oder andere Schutzvorrichtungen. Nur so kann verhindert werden, dass Tiere entfliegen und in Gefahr geraten.