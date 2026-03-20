Ab Juli soll die Straße spürbar aufgewertet werden. Dabei wird auf Bäume, automatisierte Bewässerungen und andere Dinge gesetzt, um die lebendige Einkaufsstraße zu gestalten.

Zuvor wurden bereits andere Begrünungsprojekte im Rahmen der Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive umgesetzt. Deshalb ist ab Juli die Meidlinger Hauptstraße dran: Etwa 63 Platanen sollen vergrößert, bepflanzt und mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet werden. Damit sollen über 500 Quadratmeter entsiegelt und begrünt werden. Geplant sind viele blühende Staudenbeete. „Wir werten den öffentlichen Raum in ganz Wien auf und ich freue mich, dass wir als Stadt gemeinsam mit dem Bezirk nun auch die so wichtige und lebendige Einkaufsstraße in Meidling gestalten“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Start der Aufwertungsmaßnahmen ist im Juli und die Arbeiten sollen im November abgeschlossen werden.

Meidlinger Hauptstraße als „Lebensader“

Die Meidlinger Hauptstraße ist eine wichtige Lebensader und Verkehrsknotenpunkt in Meidling. Sie verläuft über einen Kilometer vom Bahnhof Meidling quer durch den 12. Bezirk bis zur Schönbrunner Straße und ist seit den 90er Jahren zu großen Teilen eine Fußgängerzone. „Hier, zwischen Geschäften und Lokalen, spielt sich das Leben im 12. Bezirk ab“, wird seitens der Stadt Wien betont. Dazu würden nicht nur die Geschäfte und Lokale, sondern auch die großen, schattenspendenden Bäume beitragen. Immerhin sorgen sie in den heißen Monaten für Abkühlung.

„Bäume schützen unsere Lebensqualität“

Bei den ersten Einpflanzungen 1970, dann 1995 und anschließend ab 2000 stätige Nachpflanzungen war eine automatische Bewässerung noch nicht Standard. „Bäume schützen unsere Lebensqualität. Deshalb ist es unsere Pflicht, sie zu schützen. Dazu gehört unter anderem die richtige Bewässerung, damit sie speziell während langer Hitzeperioden gut gedeihen können“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

© MA 42 Die Bäume sollen mehr Platz zum Wachsen bekommen.

Meidlinger Hauptstraße: Das soll sich ändern

Neben der automatischen Bewässerung sollen diese 63 Bäume neue Baumscheiben bekommen. Der Belag wird entfernt und anschließend werden 61 dieser Baumscheiben begrünt und mit Stauden zusätzlich bepflanzt. Zwei weitere Baumscheiben bekommen wasserdurchlässiges Kleinsteinpflaster. Für noch mehr Abkühlung soll in Zukunft ein Trinkhydrant auf Höhe der Edelsinnstraße sorgen. Der bestehende Hydrant wird leicht versetzt und bekommt einen praktischen Trinkaufsatz.