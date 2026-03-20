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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Demo in Wien.
Am Wochnende sorgen drei Demos für Behinderungen im Verkehr.
Wien
20/03/2026
mehr Zeit planen

Autofahrer aufgepasst: Demos sorgen für Staus in Wien

Autofahrer müssen am Wochenende mehr Zeit einplanen, denn drei Demos am Samstag- und Sonntagnachmittag können zu Sperren und Verzögerungen führen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am Samstag und am Sonntag gehen die Menschen auf die Straßen, um ihre Solidarität mit Kuba zu zeigen, auf die Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam zu machen und eine Newroz-Marschkundgebung abzuhalten. Deshalb kann es rund um Ring und Zweierlinie/Schwarzenbergplatz/Karlsplatz zu Sperren und Verzögerungen kommen, wie der ÖAMTC informiert.

Hier ist mit Sperren und Verzögerungen zu rechnen

Am Samstag müssen die Autofahrer vor allem zwischen 15 und 18 Uhr mit Anhaltungen und Sperren des Rings ab Oper bzw. Schwarzenbergplatz rechnen. Auch auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie werden Verzögerungen zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße nicht ausbleiben. Am Sonntag sind zwischen 14 und 16 Uhr laut ÖAMTC auf der Strecke Burgtor – Ring – Schwarzenbergplatz – Rennweg – Reisnerstraße Behinderungen wahrscheinlich.

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