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/ ©Webcam Stadt Wien
Bild auf 5min.t zeigt Wien bei Regen.
Am Samstag wird in Wien Regen erwartet.
Wien
20/03/2026
Prognose

Regenschirm einpacken: Trüber Samstag mit Schauern in Wien

Am Samstag heißt es für die Wiener: Regenjacke anziehen. Denn immer wieder kommt es zu Regenschauern. Am Nachmittag kann sich, wenn überhaupt, kurz die Sonne zeigen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Von früh bis spät überwiegen dichte Wolkenfelder und immer wieder sind kurze und unergiebige Regenschauer zu erwarten. Die Sonne zeigt sich wenn dann nur am späten Nachmittag kurz. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Frühtemperaturen um 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis zu 11 Grad.

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