Regenschirm einpacken: Trüber Samstag mit Schauern in Wien

Am Samstag heißt es für die Wiener: Regenjacke anziehen. Denn immer wieder kommt es zu Regenschauern. Am Nachmittag kann sich, wenn überhaupt, kurz die Sonne zeigen.

Von früh bis spät überwiegen dichte Wolkenfelder und immer wieder sind kurze und unergiebige Regenschauer zu erwarten. Die Sonne zeigt sich wenn dann nur am späten Nachmittag kurz. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Frühtemperaturen um 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis zu 11 Grad.